Легкий мороз ожидается в пятницу в Карелии

Завтра, 10 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха ночью -2-4, днем -1-3.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, ночью и утром по северным районам порывистый, местами до сильного. Температура воздуха ночью -2-7, днем 0-5.

В Костомукше -3-5, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -2-4, преимущественно ясно.

В Сортавале -1-3, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.