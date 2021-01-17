17 января 2021, 16:15
Погода

Прогноз погоды в Карелии на понедельник, 18 января

Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Фото Марины Беловой

Завтра, 18 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах  гололедица. Ветер  западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха  ночью -9, -11°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление  будет ночью слабо расти, днем мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер  западный, юго-западный, по северным районам северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12°С, местами  до -16°С, днем -4, -9°С, местами до -13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -7, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -5, -6 пасмурно, возможен небольшой снег.

В Сортавале -5, -7, пасмурно, возможен небольшой снег.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

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