Прогноз погоды в Карелии на понедельник, 18 января

Завтра, 18 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -11°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.



В целом по Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, по северным районам северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12°С, местами до -16°С, днем -4, -9°С, местами до -13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -7, пасмурно, без осадков.



В Сегеже -5, -6 пасмурно, возможен небольшой снег.

В Сортавале -5, -7, пасмурно, возможен небольшой снег.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.