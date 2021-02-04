04 февраля 2021, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на 4 февраля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 4 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег, слабая метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха -8, -10°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -6, -11°С, по северным районам местами до -16°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -11-14, пасмурно, снег.
В Сегеже -8-11, пасмурно, снег.
В Сортавале -9-12, переменная облачность, небольшой снег.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото flashnord.com