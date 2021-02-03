В четверг температура воздуха в Карелии опустится до минус 25

Завтра, 4 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой снег, слабая метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. Атмосферное давление будет ночью слабо падать, днем слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -12, -17°С, по северным районам при прояснениях местами до -25°С, на юге -7, -12°С, днем -6, -11°С, по северным районам местами до -16°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -11-14, пасмурно, снег.

В Сегеже -8-11, пасмурно, снег.

В Сортавале -9-12, переменная облачность, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото globalsib.com