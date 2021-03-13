Прогноз погоды в Карелии на 14 марта

В Петрозаводске завтра ожидается переменная облачность и небольшой дождь. По прогнозам gismeteo.ru, температура воздуха в карельской столице будет колебаться от 0 до +3 градусов. Ветер южный, юго-восточный, умеренный.

На севере Карелии, в Лоухском районе, будет пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха ночью -8, днем 1. Ветер южный, юго-западный, умеренный.

На юге республики, в Олонецком районе, температура будет колебаться от -4 до +2. Погода ожидается пасмурная, синоптики прогнозируют сильные осадки. Ветер умеренный с порывами до 12 метров в секунду. // Фото: pixabay.com