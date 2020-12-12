Прогноз погоды в Карелии на 13 декабря

В Петрозаводске 13 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. По данным карельского ЦГМС, ночью будет -6, -8 градусов, днем -4, -6. Ветер южный, юго-западный умеренный.

По Карелии в целом прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой снег. Температура воздуха ночью и днем -2, -7 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный.

В Медвежьегорске в воскресенье пасмурно, -6, -3 градуса. В Сортавале пасмурно, небольшой снег, температура -2, -1. В Костомукше будет пасмурно, небольшой снег, температура воздуха -2, -5 градусов. // Фото: oir.mobi