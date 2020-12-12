Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 12 декабря

Сегодня, 12 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега, снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха 0, -2°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха 0, -5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2-7, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -1-5, пасмурно, снег.

В Сортавале -1+1, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото seyminfo.ru