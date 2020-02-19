Проект закона о поправках в Конституцию переведут на карельский язык

В Карелии планируют перевести проект закона о поправках в в Конституцию России на карельский и, возможно, вепсский язык, сообщает пресс-служба Правительства РК. Таким образом, представители коренных народов республики смогут ознакомиться с документом на родном языке.

В ходе подготовки к общероссийскому голосованию о внесениях изменений в основной закон страны члены участковых и территориальных избиркомов, а также волонтеры будут объяснять жителям Карелии, в чем суть правок и каков механизм голосования. Об этом рассказал председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин.

Напомним, что голосование состоится по предложению Президента России Владимира Путина. Изменения в Конституцию вступят в силу только при одобрении россиян.



