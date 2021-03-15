Проект «Superwoman» стартует в Петрозаводске в марте

Петрозаводск - столица преображений.

Как вам преображение участницы, которой почти 70 лет?

И таких преображений в Петрозаводске сотни. В проекте «Superwoman» преображают всех - и девушек, и мам, и бабушек! Проект был создан в Петрозаводске, а сейчас проходит в 13 городах России. А совсем скоро будет запущена онлайн-версия проекта по всему миру!

ЧЕМ УНИКАЛЕН ПРОЕКТ?



Тем, что на проекте:

- НЕТ КАСТИНГОВ

- НЕТ СТАНДАРТОВ 90х60х90

- НЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ





Зато ЕСТЬ:

- занятия спортом и танцами

- регулярные мастер-классы (по красоте, стилю, психологии, сексологии, финансам, кулинарии, маркетингу и др.)

- уроки дефиле

- привилегии от партнеров проекта

- возможность попробовать себя в новом занятии

- общение, новые знакомства и друзья

- стильный образ и взгляд не себя со стороны

- возможность выйти на сцену и получить корону за свои достижения

- медийную поддержку, фотосессии

- и многое другое

Весна -самое время заняться собой! Отличное место, где это можно сделать - проект «Superwoman». Старт в Петрозавоске 21 марта!



Заявку можно подать здесь.



ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕОБРАЖЕНИЙ И ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ЗДЕСЬ.

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