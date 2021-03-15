15 марта 2021, 19:56
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Проект «Superwoman» стартует в Петрозаводске в марте

На программу преображения приглашаются представительницы прекрасного пола любого возраста и любых форм без ограничений

Петрозаводск - столица преображений.

Как вам преображение участницы, которой почти 70 лет?

И таких преображений в Петрозаводске сотни. В проекте «Superwoman» преображают всех - и девушек, и мам, и бабушек! Проект  был создан в Петрозаводске, а сейчас проходит в 13 городах России. А совсем скоро будет запущена онлайн-версия проекта по всему миру!

ЧЕМ УНИКАЛЕН ПРОЕКТ?

Тем, что на проекте:

- НЕТ КАСТИНГОВ
- НЕТ СТАНДАРТОВ 90х60х90
- НЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ



Зато ЕСТЬ:

- занятия спортом и танцами
- регулярные мастер-классы (по красоте, стилю, психологии, сексологии, финансам, кулинарии, маркетингу и др.)
- уроки дефиле
- привилегии от партнеров проекта
- возможность попробовать себя в новом занятии
- общение, новые знакомства и друзья
- стильный образ и взгляд не себя со стороны
- возможность выйти на сцену и получить корону за свои достижения
- медийную поддержку, фотосессии
- и многое другое

Весна -самое время заняться собой! Отличное  место, где это можно сделать - проект «Superwoman». Старт в Петрозавоске 21 марта!

Заявку можно подать здесь.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕОБРАЖЕНИЙ И ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ЗДЕСЬ.

На правах рекламы.

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Метки: 
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