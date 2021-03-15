Проект «Superwoman» стартует в Петрозаводске в марте
Петрозаводск - столица преображений.
Как вам преображение участницы, которой почти 70 лет?
И таких преображений в Петрозаводске сотни. В проекте «Superwoman» преображают всех - и девушек, и мам, и бабушек! Проект был создан в Петрозаводске, а сейчас проходит в 13 городах России. А совсем скоро будет запущена онлайн-версия проекта по всему миру!
ЧЕМ УНИКАЛЕН ПРОЕКТ?
Тем, что на проекте:
- НЕТ КАСТИНГОВ
- НЕТ СТАНДАРТОВ 90х60х90
- НЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Зато ЕСТЬ:
- занятия спортом и танцами
- регулярные мастер-классы (по красоте, стилю, психологии, сексологии, финансам, кулинарии, маркетингу и др.)
- уроки дефиле
- привилегии от партнеров проекта
- возможность попробовать себя в новом занятии
- общение, новые знакомства и друзья
- стильный образ и взгляд не себя со стороны
- возможность выйти на сцену и получить корону за свои достижения
- медийную поддержку, фотосессии
- и многое другое
Весна -самое время заняться собой! Отличное место, где это можно сделать - проект «Superwoman». Старт в Петрозавоске 21 марта!
Заявку можно подать здесь.
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕОБРАЖЕНИЙ И ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ЗДЕСЬ.
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