Продуктовый магазин поздним вечером загорелся в карельском поселке

Вечером 7 июля в поселке Найстеньярви произошел пожар. Огонь вспыхнул в продуктовом магазине, сообщил близкий к МЧС источник. Сообщение о возгорании поступило в 22:48 на пульт Единой службы спасения-01 Суоярвского района.

Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные были уже на месте происшествия и быстро справились с огнем.

В результате пожара повреждены холодильник и витрина на общей площади четыре квадратных метра. Причину возгорания и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты. // фото: unsplash.com