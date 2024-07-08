08 июля 2024, 11:03
Водитель иномарки сбил ребенка на велосипеде в Петрозаводске
Юный нарушитель попал под колеса и получил травмы
Вечером 5 июля в Петрозаводске пострадал несовершеннолетний велосипедист. Его сбил 51-летний мужчина на Volkswagen Golf, сообщили в Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в 19:25 на перекрестке улиц Калинина и Володарского. По проезжей части двигался 13-летний велосипедист.
Мало того, что он ехал по дороге, не достигнув 14-летнего возраста, как того требуют правила, мальчик выехал на главную дорогу со второстепенной и не предоставил преимущество автомобилю.
В результате он попал под колеса и получил телесные повреждения. Подростку назначили лечение. // фото: ГИБДД Петрозаводска