Водитель иномарки сбил ребенка на велосипеде в Петрозаводске

Вечером 5 июля в Петрозаводске пострадал несовершеннолетний велосипедист. Его сбил 51-летний мужчина на Volkswagen Golf, сообщили в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в 19:25 на перекрестке улиц Калинина и Володарского. По проезжей части двигался 13-летний велосипедист.

Мало того, что он ехал по дороге, не достигнув 14-летнего возраста, как того требуют правила, мальчик выехал на главную дорогу со второстепенной и не предоставил преимущество автомобилю.

В результате он попал под колеса и получил телесные повреждения. Подростку назначили лечение. // фото: ГИБДД Петрозаводска