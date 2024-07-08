Петрозаводчанин поставил на поток кражи дорогой техники из магазинов

Из двух магазинов техники в Петрозаводске пропали товары. Оказалось, их украл один и тот же человек, 44-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Ранее судимый мужчина украл из магазина на Древлянке триммер. Он смог незаметно вынести его, а потом продал. Ущерб составил 6 499 рублей.

Из торговой точки в центре города подозреваемый похитил монитор для компьютера. Тоже вынес и продал, ущерб составил 8 999 рублей. Возбуждены уголовные дела о краже. // фото: freepik.com