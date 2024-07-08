Хозяин сжег гостя из-за его отказа уходить домой

Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело об убийстве. Фигурантом стал 39-летний местный житель, который поджег приятеля, сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия разыгралась 6 июля, когда 40-летний мужчина в Ачинске пришел к знакомому в гости. Они выпивали, но потом поссорились, потому что гость не желал уйти.

Хозяин облил его горючей жидкостью из бутылки и поджег зажигалкой. Когда понял, что натворил, пытался потушить, пострадал и сам.

Потерпевшего госпитализировали, но он скончался в больнице из-за несовместимых с жизнью ожогов. Убийца тоже сейчас в больнице, скоро его заключат под стражу. // фото: unsplash.com