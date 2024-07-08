Автомобиль сгорел вместе с гаражом в Петрозаводске

В субботу, 6 июля, в 16:12 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в 3-секционном металлическом гараже на улице Московской.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, огонь чувствовал себя уже полноправным хозяином.

В результате пожара строение и находящийся внутри гаража автомобиль ЗАЗ были значительно повреждены, сообщил близкий к МЧС источник. Чтобы вскрыть секции гаража, пришлось применять бензорез.

По какой причине произошел пожар и кому принадлежал гараж, сейчас устанавливают специалисты. // фото: pexels.com