Труп женщины обнаружили в квартире в Петрозаводске

Утром 7 июля на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Это было в 09:48, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

Необходимо было попасть в квартиру на улице Чкалова, где пожилая женщина не открывала дверь и не отвечала на звонки.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь.

К сожалению, самые худшие опасения подтвердились. Хозяйка квартиры была мертва.

Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // фото: freepik.com