08 июля 2024, 08:42
Труп женщины обнаружили в квартире в Петрозаводске
Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку по поводу смерти пенсионерки
Утром 7 июля на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Это было в 09:48, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.
Необходимо было попасть в квартиру на улице Чкалова, где пожилая женщина не открывала дверь и не отвечала на звонки.
Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь.
К сожалению, самые худшие опасения подтвердились. Хозяйка квартиры была мертва.
Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // фото: freepik.com