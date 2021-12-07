Продолжается установка контейнерных площадок закрытого типа

В разных районах Петрозаводска продолжается установка современных контейнерных площадок закрытого типа. В этом году новые конструкции закрытого типа появятся на 39 городских территориях. «Павильоны» контейнерных площадок будут двух типов: 18 - каменных и 21 - из древесно-полимерных композитных панелей.

В Петросовет обращаются горожане, обеспокоенные тем, что в некоторых местах мусорные баки сейчас стоят рядом с новыми строениями, а не внутри помещений.

На данном этапе будущие контейнерные площадки находятся в разной стадии готовности. Например, возле дома № 3 на улице Древлянка или на Лососинском шоссе новые КПЗТ уже оборудованы, где-то подрядчики доделывают крыши и вставляют окна. Окончание всех работ по муниципальным контрактам - конец декабря. После полного завершения установки баки будут перемещены внутрь крытых контейнерных площадок. (Видео)