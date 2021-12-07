07 декабря 2021, 12:43
Восемь служебных квартир купят для учителей в Карелии
Власти республики приобретут жилье в районах для победителей программы «Земский учитель»
Более девяти миллионов рублей выделят на приобретение служебных квартир для педагогов-победителей программы «Земский учитель».
Восемь квартир купят в Беломорском, Пудожском, Медвежьегорском, Пряжинском, Олонецком, Прионежском и Сегежском районах, сообщил в своем аккаунте губернатор Артур Парфенчиков.
По мнению руководителя региона, опыт покупки квартир для врачей дал результаты. Он надеется и на положительный эффект и от программы «Земский учитель». (фото pixabay.com, Pexels)