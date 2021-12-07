Восемь служебных квартир купят для учителей в Карелии

Более девяти миллионов рублей выделят на приобретение служебных квартир для педагогов-победителей программы «Земский учитель».

Восемь квартир купят в Беломорском, Пудожском, Медвежьегорском, Пряжинском, Олонецком, Прионежском и Сегежском районах, сообщил в своем аккаунте губернатор Артур Парфенчиков.



По мнению руководителя региона, опыт покупки квартир для врачей дал результаты. Он надеется и на положительный эффект и от программы «Земский учитель». (фото pixabay.com, Pexels)