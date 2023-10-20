Продолжается строительство завода по производству газобетона

Строительства первого в Карелии завода по производству автоклавного газобетона началось в июле текущего года, а его запуск запланирован на осень 2024 года. За это время предстоит построить производственное здание площадью 5,8 тыс. кв. м. и полностью его оборудовать.

С учётом административно-бытового комплекса площадь застройки составит около 6,5 тыс.кв.м. Располагаться новый завод будет в Петрозаводске в районе улицы Заводской.

Завод будет оснащён преимущественно оборудованием российских производителей. Только один элемент – мельница помола песка – иностранного, китайского производства. Основное производственное оборудование - линию по производству газобетона для нас изготовит компания «Штайнблок» из города Набережные Челны. Два автоклава длиной 36 метров и диаметром 3 метра каждый изготавливают в Екатеринбурге и уже к декабрю доставят к нам автотранспортом. Также мы ждём поставку паровой котельной и упаковочного оборудования. Постепенно закупаем и различное вспомогательное оборудование. Особенность проекта заключается в том, что строительство производственного здания и монтаж оборудования должны выполняться параллельно, поэтому наша задача - синхронизировать эти этапы,

- отметил директор ООО «КСМ Газобетон» Дмитрий Быковский.

Сейчас работы ведутся с небольшим опережением графика.