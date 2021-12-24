Продолжается дискуссия о преимуществах многодневного голосования

Председатель ЦИК России Элла Памфилова приняла участие в VII Конгрессе Российской ассоциации политических консультантов:

Мы живем в эпоху неопределенности, усугубленной пандемией. Беспрецедентная концентрация вызовов, с которыми мы сталкиваемся каждый день, диктует нам необходимость очень динамичной и адекватной реакции, в том числе в электоральной сфере.

Говоря о трехдневном голосовании, Председатель ЦИК России подчеркнула, что после выборов внутри избирательной системы идет очень предметная дискуссия о преимуществах одно-, двух- или трехдневного голосования.

С одной стороны есть четкое понимание того, что избиратели поддерживают идею голосования в течение нескольких дней, с другой стороны – существенно возрастает нагрузка на комиссии, усложняется проблема разведения учебного и избирательного процессов.

Если мы признаем, что голосование в течение нескольких дней входит в нашу жизнь надолго, значит, мы должны усовершенствовать ряд избирательных процедур. Лично я не думаю, что в ближайшие годы мы сможем вернуться к однодневному голосованию.

Одна из важнейших задач, которую ставит перед собой ЦИК России в грядущем году, – вывести систему обучения избирательных комиссий, в первую очередь, участковых - на качественно новый уровень, заявила Элла Памфилова:

Из огромного законодательного массива необходимо выделить суть, тот минимум, который необходим члену избирательной комиссии, чтобы во время выборов он четко выполнял свои функции.

Вторая задача, по словам Председателя ЦИК России, облечь обучающие материалы в понятную, доступную и привлекательную форму.

Третья задача – используя все возможные и доступные способы, доставить обучающие материалы до адресата. Не все живут в крупных городах, где вопрос передачи информации не стоит.

Четвертая задача – найти и задействовать те элементы мотивации, которые вызовут у члена комиссии желание освоить то, что ему необходимо знать.

И пятое – запустить эффективный механизм тестирования, позволяющий адекватно оценивать степень усвоения обучающего материала.

Параллельно с этим усиливаются программы повышения стрессоустойчивости для членов участковых избирательных комиссий.

Говоря о новом подходе к организации видеонаблюдения, Элла Памфилова отметила, что мы живем в эпоху изощренных кибератак и информационных войн, обострившихся после того, как ряд западных стран «назначили» Россию своим врагом. И в этих условиях нужно уметь себя защитить:

Система видеонаблюдения, которую мы предложили, - профессиональная. Мы никого не ограничиваем в возможности наблюдать, но не выкладываем информацию во всемирную паутину на обозрение всему мира. Ни в одной западной стране нет и не предполагается, насколько я знаю, видеонаблюдения, потому что общество против этого, считает это вмешательством в частную жизнь. Мы же, напротив, полагаем его и развивать, и совершенствовать. На прошедших выборах мы выделили порядка 120 тысяч аккаунтов для видеонаблюдения всем, кто хотел: партиям, кандидатам, СПЧ, Уполномоченному по правам человека и т.д. Более того, работали центры общественного наблюдения, которые позволяли любому заинтересованному избирателю поучаствовать в видеонаблюдении. Приходи – смотри. Был запрос на видеонаблюдение, и мы его полностью удовлетворили. Более того, наше предложение по аккаунтам значительно превысило реальный спрос. В феврале мы предполагаем провести круглый стол с экспертами, где обсудим перспективы видеонаблюдения в части перемотки и других аспектов, но уже сейчас мы получили много положительных отзывов, потому что с его помощью удалось развеять целый ряд фейков и провокаций.

Председатель ЦИК России отметила, что технологически уже сейчас дистанционное электронное голосование можно было бы проводить в более широких масштабах. Однако, помимо обеспечения максимально высокого уровня безопасности и надежности, не менее важно шаг за шагом завоевывать доверие избирателей к этому новому виду голосования: