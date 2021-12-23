Депутат ЗС рассказал, как голосовал за Конституцию Карелии

Как написал депутат Законодательного Собрания Карелии Олег Зайцев, один из важных вопросов повестки заседания - поправки в Конституцию Республики Карелия. Речь, в частности, идет о защите семьи, материнства, отцовства и детства, о том, что брак - это союз мужчины и женщины.

- Безусловно, я поддерживаю все без исключения положения законопроекта. И уже поддержал их в первом чтении. В силу того, что депутатом Законодательного Собрания я являюсь менее трех месяцев, то по досадной ошибке, на мой взгляд, технической, не принял участия в голосовании по этому важнейшему вопросу повестки. Когда мне это стало известно, я написал заявление на имя Председателя Законодательного Собрания Карелии Элиссана Шандаловича и попросил считать мой голос "За", - сообщил Олег Зайцев.

Парламентарий добавил, что при голосовании за проект закона «О внесении изменений в Конституцию Республики Карелия» в следующем году обязательно исправит это недоразумение.