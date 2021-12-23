Путин: «Мы должны вытащить людей из тех трущоб, где они проживают»

Сегодня во время большой пресс-конференции президента затронули тему расселения аварийного фонда.

«Будет ли продолжение Государственной программы расселения аварийного жилья? Будет! Программа готовится».

Имеется в виду, что в предыдущую часть программы попали дома, признанные аварийными до 2017 года. В то же время с того года муниципалитеты выявили множество других аварийных домов. И количество домов, подлежащих расселению, практически не уменьшается.

«Мы должны вытащить людей из этой ситуации, из тех трущоб, где они проживают», — заметил Путин.

Глава государства подчеркнул важность софинансирования этой программы из региональных бюджетов.