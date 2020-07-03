Продлены меры защиты работающих пенсионеров старше 65 лет

Артур Парфенчиков 2 июля подписал распоряжение о праве работающих пенсионеров находиться на карантине за счет государства и получать электронный больничный.

Ранее этот вопрос регулировался на федеральном уровне, теперь передан на уровень регионов. В Карелии решили продолжить эти меры защиты, правда они не касаются пенсионеров, перешедших на удаленную работу или находящихся в отпуске.

«Жители Карелии старше 65 лет относятся к группе риска и должны соблюдать режим карантина: не покидать без крайней необходимости места проживания, в том числе дачных и садовых домов, если пенсионеры летом уезжают за город. Это требование действует с 29 июня по 12 июля.



В этот период больничный лист работающим пенсионерам будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Какие-либо дополнительные сведения или документы предоставлять не нужно»,

- поясняет Парфенчиков на своей странице в соцсети.