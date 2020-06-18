Фонтан в Костомукше заработал позже из-за отпуска защитника гостайны

Запущен «плавающий» фонтан на озере Контокки в Костомукше, сообщает официальный паблик Костомукшского городского округа.

В этом году открытие фонтана перенесено на более поздний срок из-за коронавируса и отпуска человека, без которого этот фонтан запустить невозможно.

«В этом году фонтан запустили чуть позже: сперва мы все боролись с вирусом, ограничив прогулки, а потом Виктор Бозис уехал в отпуск. Вы спросите, причем тут Бозис? Дело в том, что специалист по защите государственной тайны и военно-мобилизационной работе администрации округа Виктор Бозис вот уже девять лет выполняет водолазные работы: снимает насос от фонтана осенью, чтобы его не сломал лед, и водружает на место летом»,

- сообщает паблик.

Для Костомукши это стало традицией, так как людей, у которых есть оборудование, опыт и разрешение на выполнение работ под водой – наперечет.





«После того, как Виктор Бозис закрепляет насос на основание, которое находится под водой, к работе приступают электрики. Они соединяют кабели и создают герметичную муфту, чтобы вода не попадала внутрь. Через пару часов все готово. Фонтан радует глаз!»,

- пишет паблик.