Продажи смартфонов в России рухнули в два раза

Продажи смартфонов в России сократились в два раза, сообщают «Известия» со ссылкой на компанию-партнера нескольких производителей электроники. За неделю с 14 по 20 февраля было продано 744 тысяч аппаратов, а с 7 по 13 марта — всего около 380 тысяч.

Причиной стал рост цен. Гаджеты подорожали на 30–50 процентов, а их ассортимент снизился. По итогам года спрос на мобильные телефоны может уменьшиться вдвое, считают эксперты.

Достоверность данных журналистам подтвердил источник в розничной сети. При этом двукратное падение продаж в марте можно объяснить не только ростом цен. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объясняет: те, кто стремился что-то приобрести, сделали это в первые недели после начала санкций, сейчас покупательская активность схлынула. Ценовой фактор, однако, исключать все равно нельзя.

— Часть наименований электроники исчезла из магазинов, а цены выросли на 30–300%. Так, например, подорожали внешние жесткие диски, смартфоны выросли в цене на 30–50%. В целом ситуация напоминает начало 2015 года — во время резкого скачка курса валют в конце 2014 года люди ажиотажно скупали электронику, в том числе смартфоны. После этой скупки спрос соответственно упал, — напомнил Эльдар Муртазин.