В Карелии начался отбор претендентов на субсидии

В апреле в администрациях районов и городских округов Республики Карелия стартует прием заявлений на получение субсидий и грантов для бизнеса по 16 направлениям. На эти цели республикой выделено 250 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

В предстоящем отборе запланировано предоставление грантов начинающим предпринимателям и субсидирование затрат по 16 направлениям для субъектов малого и среднего предпринимательства и 10 направлениям для самозанятых.

Предприниматели и самозанятые, у которых отсутствует задолженность по налогам, страховым взносам, заработной плате и просроченная задолженность по возврату в бюджет, смогут компенсировать часть затрат на уплату процентов по банковским кредитам, на уплату лизинговых платежей, на приобретение новых объектов основных средств, на арендную плату за пользование помещениями, на приобретение и модернизацию оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров, на коммунальные платежи, на приобретение автолавок и другие.

Теперь исключено требование к участникам отбора по обязательному наличию паспорта коллективного иммунитета. // Фото: geralt / Pixabay