Центробанк установил курсы валют на выходные

Центробанк установил официальные курсы валют на выходные и понедельник. Позиции рубля сохранились примерно на том же уровне, следует из данных регулятора.

Так, курс евро снизился на 35 копеек до отметки 92,15 рубля. Доллар подорожал на две копейки, курс составляет 83,43 рубля.

ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото pixabay.com/Alexas_Fotos