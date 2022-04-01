Фермерам могут разрешить торговлю с автолавок

Закон о легализации автолавок внесен на рассмотрение в Госдуму. Если он будет принят, то производителям сельхозпродукции разрешат продавать с «нестационарного объекта» – то есть, с автомобиля, передает lenta.ru.

В законопроекте речь идет только о самостоятельно произведенных товарах. При этом у продавца должны быть на руках все необходимые документы, перечень которых указан в документе, а автомобиль должен быть оборудован таким образом, чтобы «обеспечить сохранение качества и безопасности продукции».

Парламентарии считают, что такие меры решат сразу несколько задач: помогут малому бизнесу в условиях кризиса, а также позволят покупателям приобретать товары без посредников по более низким ценам. Фото: pixabay.