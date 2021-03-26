Продажа шести мешков картошки обернулась потерей всех сбережений

В полицию обратился 43-летний житель Медвежьегорска и заявил, что с его банковского счета были украдены 54 тысячи рублей, сообщает МВД Карелии.

Некоторое время назад, сестра заявителя разместила в социальной сети объявление о продаже картофеля. Вскоре нашелся потенциальный покупатель, который хотел купить шесть мешков. Он был готов перевести деньги в счет оплаты, но только на карту определенного банка, а женщина таковой не имела.

Поэтому обратилась за помощью к брату. В итоге, тот продиктовал собеседнику реквизиты своей карты, а также сообщил секретный код, который получил в SMS-сообщении.

После этого мужчина обнаружил, что потерял 54 тысячи рублей – почти все свои накопления, а переписка с неизвестным на этом прекратилась.

По заявлению проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Фото с сайта 9ban.ru