Продавца в Карелии подозревают в торговле опасным стеклоомывателем

Продавец магазина в Карелии стала фигурантом уголовного дела за продажу опасного для здоровья товара. Ее подозреваю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, сообщает СУСК по РК.

По версии следствия, в феврале 2020 года подозреваемая, осуществляла реализацию стеклоомывающей незамерзающей жидкости в составе которой присутствовал метиловый спирт(метанол). Подозреваемой было вручено представление о добровольном изъятии из продажи данной жидкости. Однако она проигнорировала данные требования и продолжила реализовывать указанную продукцию.

«В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего»,

– говорится в сообщении карельского следкома.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.