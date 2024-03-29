Проблемы с телесигналом ожидаются в разных районах Карелии

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график перебоев в работе телевидения и радио в республике на неделе с 1 по 7 апреля.

Так, в разные дни недели отключения вещания ожидаются в Кеми, а также в поселках Амбарный, Ковера, Кривой Порог, Ламбасручей и в селе Видлица. Подробный график можно найти по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами, с монтажными работами, а также с отключениями электроэнергии. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters