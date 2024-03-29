29 марта 2024, 13:50
Опубликовано расписание выступлений артистов на «Воздухе Карелии»
Организаторы главного приключения карельского лета представили предварительный график фестиваля
Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) представили предварительный график выступлений артистов. Информация опубликована в паблике события.
Отмечается, что не все известные участники фестиваля представлены к данному моменту. Словом «спецгость» отмечены популярные артисты, которые еще не объявлены организаторами.
Напомним, фестиваль «Воздух Карелии» пройдет 14-16 июня в Петрозаводске в живописной гавани Лахти. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // Фото паблика фестиваля «Воздух Карелии»