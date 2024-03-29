Опубликовано расписание выступлений артистов на «Воздухе Карелии»

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) представили предварительный график выступлений артистов. Информация опубликована в паблике события.

Отмечается, что не все известные участники фестиваля представлены к данному моменту. Словом «спецгость» отмечены популярные артисты, которые еще не объявлены организаторами.

Напомним, фестиваль «Воздух Карелии» пройдет 14-16 июня в Петрозаводске в живописной гавани Лахти. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // Фото паблика фестиваля «Воздух Карелии»