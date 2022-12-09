Проблемы с отоплением возникли в домах на Перевалке

Сегодня в 10:30 в ряде домов Петрозаводска пропало отопление. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба карельской столицы.

По данным ЕДДС, проблемы возникли на Перевалке. Без тепла остались некоторые дома на улицах Ватутина, Мичуринской, Суворова, Островского, Лежневой и второй Северной. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ориентировочно отопление должно вернуться в дома горожан к 15:30. // Фото: unsplash.com