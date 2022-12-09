09 декабря 2022, 12:39
Проблемы с отоплением возникли в домах на Перевалке
Коммунальщики работают над устранением аварии на сетях в карельской столице
Сегодня в 10:30 в ряде домов Петрозаводска пропало отопление. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба карельской столицы.
По данным ЕДДС, проблемы возникли на Перевалке. Без тепла остались некоторые дома на улицах Ватутина, Мичуринской, Суворова, Островского, Лежневой и второй Северной. Причиной отключения стало повреждение на сетях.
Ориентировочно отопление должно вернуться в дома горожан к 15:30. // Фото: unsplash.com