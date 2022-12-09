Закладчика с крупной партией наркотиков задержали в Петрозаводске

Силовики задержали в Петрозаводске участника преступной группы, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков с использованием Интернета.

Петрозаводчанина осмотрели и нашли наркотики в особо крупном размере. По информации пресс-службы управления ФСБ по Карелии, мужчина должен был расфасовать наркотики и сбыть через тайники-«закладки» на территории города.

Информацию о местонахождении тайников он собирался отправить администраторам нелегального интернет-магазина, на который работал.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Следственные действия продолжаются. // фото РИА Новости / Павел Лисицын