Петрозаводчанина обманули на сервисе попутчиков

Петрозаводчанин пренебрег правилами безопасности на интернет-площадке по поиску попутчиков и лишился 14 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Пользователям различных платформ регулярно напоминают о правилах безопасности. Так, популярный сервис по поиску попутчиков рекомендует во избежание столкновений с мошенниками не переводить общение с контрагентами в мессенджеры, тем более, не пользоваться ссылками, которые высылают посторонние лица.

Однако очередной житель Петрозаводска попался на старую уловку мошенников. Задумав поездку в Санкт-Петербург, он нашел на сервисе подходящее объявление и согласился обговорить детали сделки в мессенджере. Вскоре ему направили ссылку, якобы ведущую на форму оплаты услуги. Как только мужчина ввел данные банковской карты, произошло списание 14 тысяч рублей.

Водитель, обещавший довести до Северной столицы за 800 рублей, перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию. Сейчас по факту аферы возбуждено уголовное дело, идет расследование.