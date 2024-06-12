Проблема алкоголизма и наркомании в Карелии молодеет

В центре социальной адаптации «Другой формат» для людей с разными зависимостями прошла уже вторая встреча со специалистом республиканского наркологического диспансера. Екатерина Брендаева проводит занятия, беседы и даже игры, чтобы помочь тем, кто уже сам не может справиться с пагубными привычками. В Карелии проблема алкоголизма и наркомании молодеет. По словам специалистов, все больше подростков становятся зависимыми от психотропных веществ.

В «Другом формате» помогают восстановить документы, пройти лечение в больнице, если есть необходимость, устраивают на работу. Время проживания в центре не ограничено. На жизнь подопечные зарабатывают сами. С зарплаты покупают продукты, оплачиваются коммунальные услуги. А часть денег получают как вознаграждение.

Обратиться в центр «Другой формат» можно по телефонам: 8 911 422 71 11, 8 911 421 00 07. Это связь для тех, кому нужна помощь, а также для тех, кто хочет сотрудничать и может поделиться продуктами или вещами. Особенно востребовано постельное белье, мужская одежда и обувь. // Видео: Марина Бедорфас, телеканал "Ника плюс".