Движение по опасному мосту перекрыли в Петрозаводске

Мост в Курганском парке через речку Лососинка перекрыт. Движение по нему остановлено.

Напомним, недавно петрозаводчане жаловались, что мост находится в ужасном состоянии. Состояние переправы угрожало жизни и здоровью людей, которые гуляют и занимаются спортом в этом парке.

Петрозаводчане присылали фотографии, на которые видны многочисленные дыры, подкошенные и рассыпающиеся опоры.

Горожане призывали администрацию города принять меры по ремонту, не доводить до трагедии.

И вот, меры приняты. Мост закрыли. // Фото: Петрозаводск говорит.