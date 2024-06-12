12 июня 2024, 15:38
Движение по опасному мосту перекрыли в Петрозаводске
А горожане ждали, что мост отремонтируют
Мост в Курганском парке через речку Лососинка перекрыт. Движение по нему остановлено.
Напомним, недавно петрозаводчане жаловались, что мост находится в ужасном состоянии. Состояние переправы угрожало жизни и здоровью людей, которые гуляют и занимаются спортом в этом парке.
Петрозаводчане присылали фотографии, на которые видны многочисленные дыры, подкошенные и рассыпающиеся опоры.
Горожане призывали администрацию города принять меры по ремонту, не доводить до трагедии.
И вот, меры приняты. Мост закрыли. // Фото: Петрозаводск говорит.