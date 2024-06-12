12 июня 2024, 15:38
Общество

Движение по опасному мосту перекрыли в Петрозаводске

А горожане ждали, что мост отремонтируют

Мост в Курганском парке через речку Лососинка перекрыт. Движение по нему остановлено.

Напомним, недавно петрозаводчане жаловались, что мост находится в ужасном состоянии. Состояние переправы угрожало жизни и здоровью людей, которые гуляют и занимаются спортом в этом парке.

Петрозаводчане присылали фотографии, на которые видны многочисленные дыры, подкошенные и рассыпающиеся опоры.

 

Горожане призывали администрацию города принять меры по ремонту, не доводить до трагедии.

И вот, меры приняты. Мост закрыли. // Фото: Петрозаводск говорит. 

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Метки: 
новости петрозаводска
курганский парк
Лососинка
мост закрыли