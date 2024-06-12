Россиянам рассказали, как одеваться в офис летом

Персональный стилист hh.ru Анна Перук дала советы, как сохранить свой стиль, соблюдать дресс-код и при этом чувствовать себя комфортно в офисе в летнюю жару.

«В идеале у человека должны быть летняя и зимняя капсулы одежды, чтобы не ломать голову перед выходом на работу. Раньше такого разнообразия вещей, подходящих для офиса в летний период, не было. Сейчас рынок предлагает множество вариантов, те же костюмы, но уже в облегчённых натуральных материалах, например изо льна. Стоит пользоваться этим",

- отмечает Анна Перук.

По данным базы вакансий hh.ru, строгое соблюдение делового стиля в одежде чаще всего требуется от менеджеров по продажам, секретарей и администраторов.

Тем, в чьей компании нет строгого дресс-кода, сориентироваться в выборе помогут всего два пункта:

1. Ткань: для летнего сезона подходят смесовый лен, хлопок, шелк, лиоцелл, вискоза.

2. Крой: фасоны выбираем чуть свободные, если позволяет дресс-код — расслабленные. Помним, что между телом и одеждой должен быть воздух.

Что касается цвета, то летом важно не переборщить с яркостью. Идеальным решением для офисных будней могут быть вещи в голубом, лимонном, фисташковом цветах, а также в разных тонах молочного или бежевого. Мужчинам можно обратить внимание на оливковый и хаки — классическую, но беспроигрышную летнюю палитру.

Что точно не стоит надевать в офис даже св ильную жару:

- топы-бандо (без бретелей и лямок) и укороченные топы;

- изделия из полупрозрачных тканей;

- вьетнамки — летние тапочки с одной перемычкой между пальцев;

- мини-шорты и юбки;

- костюмы пижамного типа.

Может показаться, что одежда и карьера — это две параллельные прямые, которые никогда не пересекаются. Но то, как мы выглядим, часто влияет на наши позиции. // Фото: фрипик.