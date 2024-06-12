ГАИ Петрозаводска массово штрафует водителей за тонировку автомобилей

Лобовое и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70 процентов света, напоминает госавтоинспекция Петрозаводска. За нарушение водители привлекаются к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ и наказываются штрафом в размере 500 рублей.

Часто нарушение устраняется на месте - автовалдельцы снимают тонировку. Неповиновение законному требованию сотрудника полиции влечет уже более серьезное наказание.

С начала года в Карелии уже более 500 водителей личных авто привлечены к административной ответственности за незаконную тонировку.

ГАИ Петрозаводска призывает автовалдельцев привести свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств. // Фото: ГАИ Петрозаводска.