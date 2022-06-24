Приватизация принесет в бюджет более 95 миллионов рублей

Более 95 млн рублей планируется к поступлению в бюджет Карелии от приватизации имущества. Об этом сегодня на заседании правительства региона сообщила министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская. Эти средства появились после успешной реализации прогнозного плана приватизации.

«Одобренные правительством Карелии поправки в законопроект включают в программу приватизации дополнительно 12 объектов, находящихся в государственной собственности. В основном это объекты, ранее принадлежащие учреждениям здравоохранения и образования, не используются уже длительное время»,

- пояснилаСвидская.

Специалисты минимущества уже провели инвентаризацию и сбор необходимых согласований. На сегодняшний объекты поставлены на кадастровый учет и готовы к продаже, котороую планируют осуществить уже в этом году. Напомним, за 5 месяцев 2022 года республиканский бюджет пополнен на 26 млн рублей. В целом, при успешной реализации плана приватизации, планируется получитьв казну еще 95 млн рублей по итогам всего года, что позволит превысить аналогичный показатель прошлого года на 18%. Фото: pxhere.