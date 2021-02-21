Приставы распродают ботинки, толстовку и мужские костюмы

Карельские приставы устроили очередную распродажу имущества должников. О продаже имущества служба объявила еще 19 февраля. В преддверии 23 февраля, распродают по большей части мужские вещи – ботинки, толстовку, костюмы «Кедр-1», спецодежду «Уран» и костюмы «Турист» и «Крона». Заявленная стоимость костюмов варьируется в пределах 1900 – 3500 рублей.

Среди лотов комиссионной продажи есть и техника: экскаватор, погрузчик, тракторный прицеп, автомобиль ВАЗ 21150 и полуприцеп Trailor. Причем экскаватор 1989 года выпуска выставлен на продажу за 99 700 рублей, а легковой автомобиль 2004 года выпуска – 37500.

Как уточняют в управлении федеральной службы судебных приставов Карелии, по вопросам приобретения имущества можно звонить по телефонам (8142) 59-36-23, (8142) 59 36 27. Также информацию можно найти на сайте Росимущества.

Ранее приставы выставили на продажу автомобиль, грузовик, квартиру и фирму. (фото riavrn.ru)