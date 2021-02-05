Приставы Карелии распродают конфискованные автомобили должников

В службе судебных приставов Карелии снова «распродажа». Специалисты управления опубликовали список имущества должников, выставленного на комиссионную продажу.

Ниже среднерыночной стоимости продают автомобили «Дэу Матиз», ВАЗ-21120, «Фольксваген Гольф», «Шевроле Лачетти», «Рено Логан», два автомобиля ВАЗ-21093, «Опель Корса», ВАЗ-21213, «Опель Вектра». А также более тяжелый транспорт - грузовичок УАЗ-390944, седельные тягачи Scania, грузовое фургоны «Мерседес Бенц» и «Форд Транзит», грузовой фургон «Полар».

Среди 16 лотов есть как относительно новые транспортные средства, так и более старые. Стоимость предлагаемых авто также весьма разнообразна. Например, легковушку ВАЗ-21120, 2004 года выпуска, предлагают за 26 тысяч 350 рублей, а ВАЗ21093, 1998 года выпуска, и вовсе за 16 тысяч 19 рублей. Самый дорогой лот грузовой тягач Scania, 1987 года выпуска, - 325550 рублей.

Заинтересованных в покупке лиц за дополительной информацией приглашают на сайт продавца МТУ Росимущества, также можно звонить по номеру: (8142) 59-36-27. (фото noi.md)