Прислушавшаяся к совету деда внучка неожиданно разбогатела

Американка разбогатела благодаря своему дедушке. Историю очередного выигрыша в лотерею поведало издание «Лента.ру».

Внучка гостила у дедушки в Северной Каролине. В местном продуктовом магазине она по привычке решила купить билет мгновенной лотереи за доллар. Но дедушка убедил родственницу купить билет подороже. Женщина согласилась и отдала 20 долларов за билет, который принес ей выигрыш в 100 тысяч долларов.

«Думаю, я задолжала ему вкусный ужин. Отличная работа, дедушка»,

- отметила победительница. Американка потратит приз на обучение сына и покупку дома.