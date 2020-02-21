21 февраля 2020, 16:15
Прислушавшаяся к совету деда внучка неожиданно разбогатела
Женщина потратила двадцатку на лотерейный билет, который принес ей выигрыш в 100 тысяч долларов
Американка разбогатела благодаря своему дедушке. Историю очередного выигрыша в лотерею поведало издание «Лента.ру».
Внучка гостила у дедушки в Северной Каролине. В местном продуктовом магазине она по привычке решила купить билет мгновенной лотереи за доллар. Но дедушка убедил родственницу купить билет подороже. Женщина согласилась и отдала 20 долларов за билет, который принес ей выигрыш в 100 тысяч долларов.
«Думаю, я задолжала ему вкусный ужин. Отличная работа, дедушка»,
- отметила победительница. Американка потратит приз на обучение сына и покупку дома.