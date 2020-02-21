Странное уведомление испугало владельцев популярных гаджетов

Владельцев смартонов Samsung yдивило оповещение от приложения Find My Mobile, которое множество хозяев гаджетов получили в четверг, 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Verge.

Выяснилось, что в четверг на экранах пользователей по всему миру появилось уведомление с единственным символом – единицей. Оно пришло от приложения для удаленного доступа к телефону. После нажатия виджет закрывался без каких-либо видимых изменений.

«Я попытался узнать, если ли еще у кого-то такая проблема, но не нашел убедительного ответа. Я боюсь, что мой телефон взломали или что-то в таком духе», - написал один из американских пользователей на форуме компании.

В Samsung ответили, что уведомления были отправлены случайно во время тестирования сервиса. При этом их появление никак не повлияло на работу устройства.