Приобрести сим-карту в селах Карелии стало еще проще

Подключиться к МегаФону можно теперь не только в столице республики и крупных райцентрах, но и в небольших населенных пунктах Карелии, среди которых Гирвас, Эссойла, Куркиёки и другие. Сейчас география партнерской сети проекта охватывает более 200 пунктов в сельской местности.

Горожане могут подключиться к сети, не отклоняясь от привычных маршрутов, а жители отдаленных сел и деревень — не выезжая в районные города.



К крупным розничным сетям, где можно было приобрести сим-карту с саморегистрацией, МегаФон добавил федеральную сервисную сеть по ремонту смартфонов — Pedant.ru.



Мы активно расширяем каналы продаж и добавляем сим-карты в ассортимент небольших торговых точек шаговой доступности. Это позволяет нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов. Предоставлять равные возможности доступа к мобильной связи как сельчанам, так и городским обывателям – наша приоритетная задача – мы стремимся, чтобы каждый житель региона мог комфортно пользоваться услугами компании,

— отмечает Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелия.



Сим-карту можно приобрести лично или воспользоваться сервисом доставки и самостоятельно активировать ее через мобильное приложение МегаФона, в том числе через портал Госуслуг.