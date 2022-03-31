Принудительно поработав 20 часов, отец решил платить алименты

Суд взыскал с отца алименты на содержание ребенка, но мужчина их не выплачивал. Так накопилась задолженность более 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП Карелии.

Должник не жил по месту регистрации, к судебному приставу не являлся, свое настоящее место жительства скрывал. Его объявили в исполнительный розыск, нашли и возбудили административное производство.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание сроком на 20 часов обязательных работ.

После этого должник осознал опасность в дальнейшем быть привлеченным к уголовной ответственности и оплатил задолженность в полном объеме. Теперь он ежемесячно платит алименты. // Фото: Evgeny/pixabay.com