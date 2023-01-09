Прихожане храма в Ведлозере украсили его территорию к Рождеству

Верующие постарались собственными руками воссоздать сюжет из Библии. На прихрамовой территории установлен вертеп с фигурами библейских персонажей.

Самодельный прообраз Святого Вертепа радует жителей поселка Ведлозеро и прихожан.

- Это такая чудесная поделка. Шедевр просто! Молодцы, кто сделал! При руках и душе!

- отзываются ведлозерцы.

Что касается материалов — мастерить поделку можно из всего, что окажется под рукой. Прихожане ведлозерского храма использовали готовые фигурки из фанеры и еловый лапник. Получилось очень просто, а главное – красиво.

Волшебную атмосферу праздника вертеп будет дарить до Крещения. // фото: Татьяна Кириллова