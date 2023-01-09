09 января 2023, 10:16
Прихожане храма в Ведлозере украсили его территорию к Рождеству
Перед церковью Пророка Илии в карельском селе появился самодельный вертеп
Верующие постарались собственными руками воссоздать сюжет из Библии. На прихрамовой территории установлен вертеп с фигурами библейских персонажей.
Самодельный прообраз Святого Вертепа радует жителей поселка Ведлозеро и прихожан.
- Это такая чудесная поделка. Шедевр просто! Молодцы, кто сделал! При руках и душе!
- отзываются ведлозерцы.
Что касается материалов — мастерить поделку можно из всего, что окажется под рукой. Прихожане ведлозерского храма использовали готовые фигурки из фанеры и еловый лапник. Получилось очень просто, а главное – красиво.
Волшебную атмосферу праздника вертеп будет дарить до Крещения. // фото: Татьяна Кириллова