Приемные отделения больниц Карелии переделают под один дизайн

Готовится к открытию отремонтированное приемное отделение Сегежской ЦРБ. Строителям осталось установить оборудование и мебель. Отделение начнет работу в конце апреля, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам чиновника, таким будет новый дизайн всех приемных отделений в больницах республики.

В приемном отделении имеются реанимационные и хирургические палаты, помещения для персонала и бытовых нужд, отдельные входы для маломобильных пациентов и больных с инфекционными заболеваниями, просторные холлы, коридоры и широкие двери, современная сантехника и мебель.

«Конечно, дизайн помещений и навигация также выполняются в современном стиле и цвете в соответствии с брендбуком, принятым Минздравом Карелии для медицинских организаций. Цветовым и дизайнерским решениям мы тоже придаем значение. От этого зависит комфорт пребывания пациента и его родных в приемном покое, их впечатление от больницы в целом. Персоналу психологически легче работать в красивых помещениях», - отметил Охлопков.

Мультимодальные приемные отделения есть уже в больнице скорой медицинской помощи и Сортавальской ЦРБ. Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com