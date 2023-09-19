При тушении пожара в Карелии удалось избежать взрыва газового баллона

18 сентября в 05:47 пожарные подразделения г. Сортавала и п. Хелюля были подняты по тревоге. Сообщение пришло о возгорании дома в дачном поселке «Чайка» Сортавальского района. Об этом происшествии рассказали в 38 пожарно-спасательной части Сортавалы.

В 06:04 первое подразделение уже было на месте. Была опасность для личного состава, так как в строении находился газовый баллон. Пожар быстро ликвидирован, при пожаре поврежден автомобиль, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Предположительно дом мог загореться из-за неисправного электрооборудования или электропроводки.

Пожарные призывают всех жителей Карелии обратить внимание на состояние электропроводки, электроприборов, дровяных печей. При пожаре звонить по телефонам 112, 101, 01. // Фото: 38 пожарно-спасательной части Сортавалы.