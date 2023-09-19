Житель Карелии разозлился на сына и разбил его автомобиль

В полицию Пудожского района обратился местный житель. Он пожаловался на то, что его отец разбил лобовое стекло его автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В ситуации разобрался участковый. Выяснилось, что потерпевший разрешал отцу ездить на его иномарке. Но тот отказывал в помощи по обслуживанию и ремонту машины. Очередной такой разговор привел к конфликту. Разгоряченный алкоголем отец схватил лом, выбежал во двор и разбил лобовое стекло автомобиля. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о повреждении чужого имущества. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch