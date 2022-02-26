При столкновении автомобиля с тепловозом в Суоярви пострадал водитель

Выяснилось, как именно машина столкнулась с локомотивом в Суоярви. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что это произошло по вине водителя авто.

Напомним, ДТП случилось 25 февраля в 15:36. Около переулка Ржевский автомобиль столкнулся с тепловозом на переезде.

За рулем легковушки ВАЗ 11193 находился 57-летний мужчина. Видимо, он хотел проскочить перед приближающимся тепловозом, поэтому выехал на железнодорожный переезд на запрещающий красный сигнал светофора.

Водитель получил травмы, его пришлось госпитализировать. Проводится проверка по факту этого ЧП. // Фото: al-grishin/pixabay.com